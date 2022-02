Moçambique: autoridades preocupadas com nova variante do VIH-SIDA

Moçambique é um dos países no mundo que tem mais pessoas infectadas com o VIH-SIDA.

As autoridades de Moçambique vão reforçar a vigilância e a prevenção contra o HIV-SIDA, após ter sido anunciada a descoberta de uma nova variante do vírus, na Holanda, que já se espalhou por outros países. Orfeu Lisboa tem mais informação.

Publicidade Continuar a ler

Moçambique está entre os países com a maior taxa de seroprevalência do HIV-SIDA no mundo e a descoberta na Holanda da nova variante do vírus preocupa as autoridades.

O director-geral do Instituto Nacional de Saúde de Moçambique, Ilesh Jani, alerta para a necessidade do reforço das medidas de prevenção para travar a entrada desta nova estirpe no país.

"Aquilo que importa a países como Moçambique neste momento é continuar a trabalhar nas ações de prevenção do HIV que são as mesmas que as variantes antigas e as variantes novas. Continuar também a colocar em tratamento a todos aqueles que estão infectados", defendeu o especialista moçambicano.

Ilesh Jani referiu ainda que o tratamento é também uma forma importante de prevenção porque "baixa a carga viral na pessoa que está a ser tratada e indivíduos com uma carga viral indetectável são pessoas que tem muito baixa probabilidade de transmitir o vírus para os outros".

Dados oficiais indicam que, em Moçambique, 38 mil pessoas morreram o ano passado devido ao HIV-SIDA, um país onde pouco mais de 2 milhões da população vive actualmente com a doença.

Ouça aqui a correspondência de Orfeu Lisboa:

Correspondência Moçambique 13-02-2022

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro