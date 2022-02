Moçambique/Dívidas ocultas

Moçambique/Dívidas: Armando Guebuza interrogado como declarante

Armando Guebuza, antigo Presidente moçambicano. AFP - GREG WOOD

Texto por: Cristiana Soares com Lusa | RFI 2 min

O antigo Presidente de Moçambique Armando Guebuza é ouvido esta quinta-feira em tribunal na qualidade de declarante no julgamento do caso das dívidas ocultas. É primeiro ex-chefe de Estado a depor na história do país.