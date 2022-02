Moçambique/Dívidas ocultas

Moçambique/Dívidas: Depoimento de Armando Guebuza continua esta sexta-feira

O antigo Presidente moçambicano, Armando Guebuza, à chegada ao Tribunal para ser ouvido como declarante no julgamento do caso das dívidas ocultas. LUSA - LUÍSA NHANTUMBO

Texto por: Cristiana Soares 1 min

Decorre pelo segundo dia a audição do ex-presidente moçambicano no caso das dívidas ocultas. Esta quinta-feira, Armando Guebuza disse que Filipe Nyusi poderia esclarecer melhor os detalhes do projecto económico e financeiro que gerou as dívidas ocultas, pelo cargo que ocupava na altura.