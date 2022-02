Moçambique: empresários optimistas quanto à retoma do turismo

O Presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, anunciou recentemente um alívio das restrições sanitárias, uma notícia recebida com entusiasmo pelos profissionais da área do turismo.

Este optimismo foi manifestado pela Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, principal associação empresarial moçambicana, após o chefe de Estado ter anunciado o relaxamento de algumas medidas de combate à Covid-19.

Em causa, o alargamento do horário de funcionamento de restaurantes ou ainda o horário de frequências das praias por um período de 60 dias. Este pacote de medidas entrou hoje em vigor e é visto como "uma lufada de ar fresco" pelos profissionais do turismo.

Com este mesmo sector de rastos há mais de dois anos, devido à Covid-19, o presidente do pelouro do turismo na Confederação das Associações Económicas de Moçambique, Mohammed Abdula, veio saudar o alívio das medidas restritivas, anunciadas pelo Presidente da República na sua recente comunicação à nação.

“A suspensão do recolher obrigatório e a extensão do horário de funcionamento dos restaurantes com porta aberta até às 23 horas e das praias para as 18 horas demonstra que o governo está a acolher as sugestões do sector privado, em particular do sector do turismo que sempre advogou pela reabertura das praias e o alargamento do funcionamento dos restaurantes”, começou por defender Mohammed Abdula.

O presidente do pelouro do turismo referiu ainda que o relaxamento das medidas restritivas vai permitir a recuperação dos prejuízos de muitos milhões de dólares acumulados desde 2020.

“Esta é uma oportunidade para alavancar a robustez e crescimento do nosso sector, materializando, fundamentalmente, os seis pontos- chave que definimos no último retiro de reflexão do sector realizado no último fim de semana”, reiterou ainda o responsável.

Reforçar a promoção de Moçambique como destino turístico através das redes sociais, desenvolver mecanismos de apoio a recuperação das empresas e facilitar a implementação de vistos online estão entre as medidas definidas pela Confederação das Associações Económicas de Moçambique.

