Moçambique: Terrorismo faz 18 vítimas mortais

As forças governamentais, apoiadas pelas tropas do Ruanda e da SADC, terão abatido pelo menos sete rebeldes, no distrito de Palma, na província de Cabo Delgado, no extremo norte de Moçambique.

Ao mesmo tempo, grupos armados desconhecidos mataram 11 pessoas durante ataques a cinco aldeias remotas norte de Moçambique,

As forças governamentais, apoiadas pelas tropas do Ruanda e da SADC, terão abatido pelo menos sete rebeldes, no distrito de Palma, na província de Cabo Delgado, no extremo norte de Moçambique.

As autoridades anunciaram que foram desmantelados vários esconderijos subterrâneos, no posto administrativo de Pundanhar, no distrito de Palma, confirmou à televisão pública moçambicana, um oficial do exército governamental que não quis ser identificado.

O sucesso das tropas de Moçambique, do Ruanda e da força conjunta da SADC no teatro operacional norte, é reivindicado numa altura em que os grupos terroristas levaram a cabo ataques armados contra cinco aldeias do distrito de Nangade, ataques que provocaram a morte a pelo menos 11 civis.

Desde 2017 que a província de Cabo Delgado é palco de ataques perpetrados por rebeldes armados sendo alguns ataques reclamados pelo autodenominado grupo extremista Estado Islâmico.

De acordo com fontes oficiais, o conflito provocou mais de 3.100 mortes e mais de 859 mil deslocados.

