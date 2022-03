Moçambique apela ao diálogo entre a Rússia e a Ucrânia

#Guerra na Ucrânia

Moçambique apelou ao diálogo entre a Rússia e a Ucrânia para se encontrar uma solução pacífica para a crise. Este foi o primeiro posicionamento oficial do país desde que começou a ofensiva russa na Ucrânia.

Foi pela voz da ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macamo, que o governo moçambicano manifestou a sua preocupação com a guerra na Ucrânia e assumiu uma posição cautelosa.

"Apelamos ao exercício da moderação, a protecção da vida humana, a cessação das hostilidades e ao relançamento de um diálogo construtivo entre as partes envolvidas com vista a uma solução pacifica duradoura do conflito."

Na sua comunicação, Verónica Macamo abordou a situação dos estudantes moçambicanos que já se retiraram da Ucrânia: "Do número total dos estudantes, quatro estão na Polónia, cinco na Hungria, dois na Roménia, um na Moldávia, dois a caminho da Eslováquia e uma que se encontra já em Moçambique."

As autoridades prometem continuar a acompanhar o evoluir da situação na Ucrânia.

