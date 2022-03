Moçambique

Ministério Público pede pena máxima para a maioria dos 19 réus do caso 'dívidas ocultas'

Áudio 01:13

O antigo Presidente moçambicano, Armando Guebuza, à chegada ao Tribunal para ser ouvido como declarante no julgamento do caso das dívidas ocultas. LUSA - LUÍSA NHANTUMBO

Texto por: Orfeu Lisboa 1 min

O Ministério Público de Moçambique concluiu as alegações finais no caso das 'dívidas ocultas' com o pedido de aplicação de pena máxima para a maioria dos 19 réus em julgamento entre eles, Ndambi Guebuza, filho do antigo chefe de estado Armando Guebuza, Inês Moiane secretária particular de Guebuza e Renato Matusse, conselheiro político de Guebuza, assim como António Carlos do Rosário, antigo diretor de Inteligência Económica dos serviços secretos nacionais.