Governo moçambicano preocupado com aumento dos preços devido à invasão da Ucrânia

Ucrânia

A invasão de tropas da Rússia à Ucrânia vai gerar impactos negativos na economia moçambicana. O país, dizem os analistas e o governo admite, poderá começar a ressentir-se, sobretudo na importação de combustíveis, trigo entre outros produtos cujas matérias-primas provêm desses países.

O analista e académico moçambicano, Mohamed Yassin, alerta para o impacto que a guerra na Ucrânia poderá ter na economia nacional.

"A maior parte dos combustíveis que vêm a um bom preço para Mocambique, vêm através dos canais usados pela Rússia e se hoje em dia a Rússia está impedida de andar na maior parte dos corredores económicos mundiais, até de usar o Swift code, então, temos que assumir que a curto prazo, Mocambique vai se sentir afectado pelas politicas que a Rússia usou mal ", afirmou o analista.

O Governo mocambicano está ciente do problema e diz a vice-ministra daIindústria e Comércio, Ludovina Bernardo, que há um trabalho de levantamento em curso das medidas necessárias para mitigar o impacto da crise devido à invasão russa a Ucrânia.

"Tem impacto no aumento do preço do pão, poderá ter impacto no aumento do preço dos combustíveis e também poderá ter impacto no aumento de outros produtos principalmente aqueles produtos cujas matérias-primas sao importadas desses paises", indicou a governante.

O Governo mocambicano está a acompanhar com preocupação a invasão Ucrânia por parte da Rússia. Da Ucrânia já foram retirados os 15 estudantes nacionais que se encontram neste momento em países vizinhos como a Eslovaquia ou a Moldávia.

