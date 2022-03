Moçambique

Moçambique anuncia início da exploração de gás dentro de 7 meses

O recinto de exploração de gás natural liquefeito em Moçambique e na vizinha Tanzânia tem potencial para se tornar no terceiro maior do mundo, a seguir à Austrália e ao Catar. Getty Images

Texto por: RFI 1 min

Em Moçambique a produção de gás natural liquefeito, na bacia do Rovuma, no norte do país, poderá arrancar dentro de sete mês, por intermédio da plataforma flutuante Coral Sul, estacionada ao largo de Cabo Delgado. O anúncio foi feito nesta quarta-feira por Filimão Suaze, porta-voz do Conselho de ministros.