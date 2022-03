Moçambique: Ciclone Gombe mata sete pessoas em Nampula e Angoche

Moçambique

Vários distritos da província de Nampula no norte de Moçambique estão a ser fustigados por chuvas e ventos fortes devido à passagem do ciclone tropical Gombe. Contudo, o Instituto Nacional de Meteorologia (INAM) considera que o fenómeno acabou por enfraquecer, quando ao chegar ao continente se tinham registado ventos de 165 quilómetros por hora e rajadas de até 230 quilómetros.

Publicidade Continuar a ler

O Ciclone Tropical Intenso Gombe que, desde a manhã desta sexta-feira, fustiga a província de Nampula, no norte de Moçambique, já tirou a vida a sete pessoas. Um balanço preliminar avançado pelo chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi.

"Há problemas de comunicação com distritos mais asolados como Nacala, Liúpo, Memba. A informação preliminar que tivemos é que houve registo de sete óbitos, dois na cidade de Nampula, as casas cairam e as pessoas ficaram em baixo e não resistiram, e cinco em Angoche", anunciou o Presidente moçambicano, garantindo que "os ventos fortes estão a abrandar e, normalmente, a seguir seguirão chuvas intensas, com possibilidade de inundações".

Presidente moçambicano

Depois de ter entrado para Moçambique, no distrito de Mossuril, na província de Nampula, os estragos causados pelas chuvas e ventos fortes, que acompanharam o ciclone tropical Gombe, já são visíveis.

O meteorologista Acácio Tembe explica que o fenómeno tropical enfraqueceu. "Já perdeu alguma força. Neste momento, o ciclone tropical já não é intenso, a intensidade dos ventos baixou, e a tendência vai ser enfraquecer, o que significa que, nas próximas horas, a intensidade dos ventos ainda vai baixar mais e baixar a categoria para tempestade tropical", descreveu.

A comunicação por via telefónica continua condicionada em vários distritos da província de Nampula, devido ao fenómeno.

Contudo, o Instituto Nacional alerta para a continua queda de chuvas para as províncias de Nampula, Tete, Zambézia, Niassa, Sofala. De acordo com o Centro Nacional Operativo de Emergência cerca de 600 mil pessoas serão afectadas e, são muitas a infra-estruturas como escolas e hospitais que poderão ceder a fúria do Gombe.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro