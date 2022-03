Moçambique: arrancou julgamento da ex-ministra do Trabalho

Julgamento/Moçambique

A 8ª Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo começou hoje a julgar 11 réus acusados no desvio de 1,63 milhões de euros do Estado. Entre os réus está a antiga ministra do Trabalho, Helena Taipo, que será ouvida no dia 24 deste mês.

Publicidade Continuar a ler

O julgamento arrancou esta terça feira, no tribunal judicial do distrito Municipal da Katembe, do outro lado da baía de Maputo, com a leitura da acusação por parte do Ministério Público.

A antiga ministra do Trabalho, governadora de Sofala e ainda embaixadora de Moçambique em Angola, Helena Taipo, está entre os 11 réus acusados de crimes de peculato, abuso de confiança, participação económica em negócio e ainda crimes de falsificação, no uso de 1,6 milhões de euros, retirados das contas da Direção do Trabalho Migratório, entre os anos 2010 e 2014. Para o analista Dércio Alfazema, a justiça dá mais um passo.

"É um sinal positivo no combate à corrupção. Significa que as instituições estão a trabalhar. O sistema funcionou, foi capaz de detectar esta fraude, no que diz respeito ao combate à corrupção, mas agora entramos numa fase em que a justiça vai ter que trabalhar com vista a reforçar sua credibilidade", explicou Dércio Alfazema.

De referir que a audição propriamente dita dos réus tem início esta quarta-feira, um acto que deverá prolongar-se até ao dia 12 de Abril deste ano, mas sem direito a cobertura em directo pelos órgãos de comunicação social.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro