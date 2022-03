Ciclone tropical/Moçambique

Moçambique: PM defende reposição urgente dos serviços básicos em Nampula

O ciclone Gombe provocou a morte de 15 pessoas. LUSA - ANDRÉ CATUEIRA

Em Moçambique o restabelecimento da corrente eléctrica, a reposição dos sistemas de abastecimento de água e a transitabilidade das vias são as prioridades apontadas pelo primeiro ministro para que a vida volte a Nampula, após a passagem do ciclone tropical Gombe. Esta posição foi avançada por Adriano Maleane de visita a esta província do norte de Moçambique, a mais fustigada pelo fenómeno que matou 15 pessoas.