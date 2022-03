Chegam a Moçambique 4 dos 15 estudantes fugidos da guerra na Ucrânia

Ucrânia

Já chegaram a Moçambique, os primeiros 4 dos 15 estudantes que fugiram da Ucrânia devido a guerra. De acordo com o Governo, os restantes estudantes encontram-se seguros na Polónia e na Finlândia.

Os estudantes moçambicanos foram recebidos no Aeroporto Internacional de Maputo por familiares e pelo Diretor do Instituto Nacional para as Comunidades Moçambicanas no Exterior, Armando Muiuane, que admitiu que o regresso dos compatriotas a terra não foi uma tarefa fácil.

"Houve uma grande movimentação dos pais e dos próprios estudantes. Portanto tivemos uma estudante que estava cá em Maputo, em conexão com a nossa Embaixada em Berlim. Em Moscovo criaram-se dois grupos de contacto, então o Governo estava todo ele envolvido nisto em que condições é que estavam. Há muita coisa que não podíamos fazer dentro da Ucrânia com certeza, mas íamos acompanhando as facilidades que poderiam ser criadas para que eles estivessem em local seguro", disse o responsável político.

E porque este primeiro grupo de estudantes viu o sonho de formar-se na Ucrânia desmoronar-se, Shakila Momade pede apoio para a prossecução dos estudos em Moçambique.

"Iríamos agradecer imenso se tivéssemos ajuda da Embaixada ou para dar continuidade aos nossos estudos", disse a estudante.

Neste momento, de acordo com dados do Ministério do Interior de Moçambique, 11 estudantes nacionais que fugiram da Ucrânia, encontra-se seguros na Polónia e na Finlândia.

