Presidente português em visita a Moçambique

Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, acolhido em Maputo a 17 de Março de 2022. LUSA - JOSÉ COELHO

O presidente português começou a 17 de Março de 2022 uma visita oficial de 4 dias a Moçambique. À chegada Marcelo Rebelo de Sousa admitiu estar muito feliz por voltar à sua "segunda pátria, a seguir a Portugal". Num encontro com o seu homólogo moçambicano, Filipe Nyusi, o estadista luso admitiu apoio para voltar a equipar tropas do país africano no combate ao terrorismo em Cabo Delgado.