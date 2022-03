Moçambique

Greve dos transportes de passageiros de Nampula face ao aumento do preço do combustível

O aumento do preço do combustível agravado pelas incertezas provocadas pelo conflito na Ucrânia tem tido repercussões a nível global e tem provocado tensões nomeadamente em Moçambique. DR

Orfeu Lisboa

Os transportadores semicolectivos de passageiros estão em greve na cidade de Nampula, no norte de Moçambique, em protesto contra a subida do preço do combustível. Para que voltem à sua actividade, exigem o reajuste da tarifa que actualmente não cobre os custos da prestação de serviço.