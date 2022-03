Terrorismo

Combates continuam em Matemo com 18 terroristas a serem mortos pelas forças moçambicanas

Áudio 01:16

As forças moçambicanas combatem os terroristas na ilha de Matemo. ADRIEN BARBIER / AFP

Texto por: Orfeu Lisboa 1 min

As forças de defesa e segurança de Moçambique mataram 18 terroristas na ilha de Matemo, no distrito do Ibo, numa operação iniciada nos últimos três dias. O anúncio foi feito pelo chefe de Estado-maior general das forças armadas, Joaquim Mangrasse.