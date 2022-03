Greve

Greve de transportadores de passageiros suspensa em Nampula

Os transportadores suspenderam a greve na cidade de Nampula após dois dias de paralisação. © LUSA - LUÍSA NHANTUMBO

Os transportadores de passageiros retomam hoje na cidade de Nampula as suas atividades após dois dias de paralisação em protesto pela subida do preço do combustível.