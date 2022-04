Moçambique: Ténis regressou a Maputo

Moçambique

Moçambique continua a ser dos poucos países africanos falantes do português que realiza provas regulares de ténis incluindo o campeonato nacional. Contudo, nos últimos dois anos a Federação da modalidade, suspendeu toda actividade devido a covid-19. No entanto neste fim-de-semana, o ténis regressou a Maputo.

Com o alívio das medidas restritivas impostas pela covid-19, o MAPUTO OPEN de Ténis voltou a realizar-se e com sucesso, neste Sábado 2 e Domingo 3 de Abril, como explica o Presidente da Federação Moçambicana de Ténis, Jonas Alberto.

“É um regresso em grande, estamos aqui diante de um evento com nível internacional, é um convívio, é uma alegria e é uma exposição do tênis moçambicano . Estamos também felizes com o nível, estamos muito satisfeitos com a entrega, estamos satisfeitos com o número de participantes que é um recorde a nível nacional para as nossas competições”, afirmou Jonas Alberto.

Devido ao sucesso e ao alto nível competitivo da prova que teve lugar nos courts do Jardim Tunduru em Maputo, com a participação de cerca de 200 tenistas de todos os escalões, a federação já pensa na internacionalização do Maputo OPEN.

“Sim do Maputo Open. Já temos também o outro OPEN que vocês sabem que são os FUTURES é internacional, mas o MAPUTO OPEN tem todas as condições para ser uma referência do ténis moçambicano“, confirmou o Presidente da Federação Moçambicana de Ténis.

Para já uma certeza, o internacional Bruno Nhavene bem cotado no ranking mundial conquistou o Maputo OPEN ao vencer na final o tenista Jaime Sigaúque por 6-3 e 6-4.

“Estou feliz e aproveito para parabenizar o Jaime Sigaúque que jogou muito bem e ter provado porque é que ele é o número 2 aqui em Moçambique”, frisou Bruno Nhavene.

A tenista sul-africana Ohmar Fernandes residente em Moçambique a 10 anos venceu na final Ana Vassilis.

“Eu gostei de ter jogado hoje, está muito calor, mas eu ganhei Ana Vassilis, estou muito feliz, por 6-3 e 6-0”, realçou Ohmar Fernandes.

Da organização, a federação moçambicana de Ténis, Clube de Ténis de Maputo e patrocinadores, os vencedores foram agraciados com prémios monetários e troféus.

Mais pormenores com o nosso correspondente, Orfeu Lisboa.

Correspondência de Moçambique 03-04-2022

