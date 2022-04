Situação de crianças em Cabo Delgado preocupa Moçambique

A situação da criança vítima de ataques terroristas, incluindo a das que foram recrutadas e usadas como crianças-soldado é preocupante em Moçambique. A posição foi assumida pelo governo que está a prestar assistência a crianças na província de Cabo Delgado.

“Grave” é como a directora nacional da criança no ministério do Género, Criança e Acção social, Angélica Magaia, considera a situação das crianças na província de Cabo Delgado, alvo de ataques terroristas desde 2017.

“Estamos a coordenar assistência de um pouco mais de quatro mil crianças vítimas deste conflito armado e 60 % destas crianças são raparigas. Nós falamos de vítimas porque todas as que chegam aos serviços para prestarmos a nossa assistência, tratamo-las como vítimas, incluindo as crianças que foram utilizadas para este conflito armado”, afirmou Angélica Magaia.

Para a activista social Graça Machel é urgente ajudar estas crianças através da reinserção no sistema de ensino.

“Quanto mais depressa nós fazermos isso, nós daremos o passo mais importante para a reintegração das crianças. Entretanto, iremos identificar aqueles que precisam de cuidados especiais. Então, os que precisam de cuidados especiais poderão ser referenciados para programas especiais”, declarou Graça Machel.

As preocupações foram manifestadas no Fórum sobre Direitos da Criança: Situação das crianças afectadas pelo conflito armado. O evento foi organizado pelo ministério da Defesa de Moçambique e a UNICEF, no âmbito do dia internacional contra o uso de crianças-soldado.

