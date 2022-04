Moçambique: Transportadores marítimos contra o aumento do preço do combustível

Moçambique

Os transportadores marítimos paralisaram as suas actividades na província de Inhambane, sul de Moçambique, em protesto contra o aumento do preço do combustível.

Os marinheiros que garantem a travessia de pessoas e bens entre as cidades de Inhambane e Maxixe, na província de Inhambane, estão insatisfeitos e face aos prejuízos decidiram suspender a actividade.

Os transportadores dizem que a decisão é imposta pela falta de condições “para a compra do combustível”. O preço subiu e eles sublinham que não conseguem pagar, porque as despesas que têm são mais elevadas.

A pandemia da Covid-19 e agora o agravamento do preço do combustível tornam a actividade insustentável.

Para já, os marinheiros de pequenas embarcações garantem que só retornam à actividade com o agravamento da tarifa, para compensar a subida do preço do combustível.

