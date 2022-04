Moçambique/Dívidas ocultas

Ndambi Guebuza acusa Ministério Público e Filipe Nyusi de quererem atingir a família Guebuza com o julgamento das dívidas ocultas. O filho do antigo chefe de estado moçambicano falava, esta quinta-feira, durante a audiência especial sobre o arresto de bens.

O filho do antigo chefe de estado moçambicano, Armando Guebuza, réu no caso das dívidas ocultas, reiterou que o Ministério Público e o regime do presidente Filipe Nyusi querem atingir a família Guebuza, com o julgamento do maior escândalo de corrupção no país.

Ndambi Guebuza falava, esta quinta-feira, durante a audiência especial sobre o arresto de bens.

O filho do antigo presidente da República voltou a apontar o dedo ao Ministério Público no julgamento das dívidas ocultas. Ao responder a uma pergunta do juiz do caso Efigénio Baptista, Ndambi Guebuza sublinhou tratar-se de um julgamento político: “Pergunte ao Ministério Público, Meritíssimo, porque é que eu estou preso até hoje? Eles mudaram o Código Penal para me manter preso. Os outros são ‘fauna acompanhante’ aqui. Isto é político, meritíssimo”.

Ndambi Guebuza considera que o julgamento do caso das dívidas, em que o estado moçambicano saiu lesado em mais de 2 mil milhões de euros, é uma perseguição à sua família.

“O regime de Filipe Jacinto Nyusi [actual presidente de Moçambique], desde que entrou no poder, este foi o primeiro processo. A primeira coisa que aconteceu nas nossas vidas foi a morte da minha irmã [Valentina Guebuza morta a tiro pelo próprio marido, Zofimo Muiuane, a 14 de Dezembro de 2014 em Maputo], a segunda foi a tentativa de envenenamento, mas que falhou [no primeiro dia de audição no julgamento do processo das dívidas ocultas, Ndambi Guebuza denunciou uma tentativa de envenenamento da família, com fosfato num pudim servido como sobremesa numa refeição dos Guebuza] e a terceira coisa foi: eu fui preso.

Depois temos, também, a situação do Dr. [Alexandre] Chivale [advogado], em que houve tentativa de assassinato.

Então, tudo isso, é para atingir o meu pai [Armando Guebuza], meritíssimo. Querem atingir a nossa família a todo custo”.

O Ministério Público requereu na última sessão da audição especial o arresto de um imóvel, supostamente do filho do antigo chefe de Estado, Armando Guebuza, assim como 5% das acções que o mesmo detém na empresa Focus21, de que o seu pai é proprietário.

O Ministério Público solicita o arresto de quase 100 imóveis, parcelas de terras, hotéis e viaturas de luxo de parte dos 19 réus do caso das dívidas ocultas.

