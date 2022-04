Turismo

Menos de metade dos turistas previstos em Moçambique durante a Páscoa

Áudio 00:39

Moçambique é um país conhecido pelas suas praias e belezas naturais. © Wikicommons

Texto por: Orfeu Lisboa 1 min

Menos de 20 mil turistas atravessaram a maior fronteira terrestre moçambicana, no posto administrativo de Ressano Garcia, no distrito de Moamba, durante a Semana Santa. No entanto, as autoridades tinha previsto mais de 45 mil.

Publicidade Continuar a ler Ezequiel Nhumbate, chefe do sector de trabalho migratório no posto de travessia da fronteira de Ressano Garcia, aponta também a falta de dinheiro na origem da redução igual do número de mineiros que deslocou a Mocambique para passar a Páscoa. "Faz sentido haver uma redução, considerando também que ano a ano temos tido uma redução do trabalhadores. Para nós não é uma surpresa esta redução, alguns mineiros podem ter optado por ficar nas minas e alguns optaram passar. Outros que ainda não passaram, podem passar, considerando que temos tolerância de ponto e as minas reabrem amanhã. Até agora, o movimento está relativamente calmo", disse o responsável da fronteira. No início de 2022, Mohammed Abdula, presidente do pelouro do turismo na Confederação das Associações Económicas de Moçambique, reconheceu que a covid-19 tinha custado vários milhões de euros ao turismo do país, com uma enorme redução de turistas, e que o levantamento das medidas restritivas de combate contra a covid-19 eram uma boa notícias para o sector. Cerca de 12 mil moçambicanos que trabalhavam em hotéis, restaurantes ou atividades para turistas, perderam o trabalho durante a pandemia. No entanto, mesmo antes da pandemia, o terrorismo no país já tinha afastado muitos turistas, especialmente na região de Cabo Delgado, levando o Governo a desenvolver campanha para mostrar aos turistas que nem todas zonas desta região estavama fetadas e promovendo novos destinos de lazer. NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro Acompanhe toda a actualidade internacional fazendo download da aplicação RFI