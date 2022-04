Aumenta tarifa dos transportes semicolectivos em Nampula, norte de Moçambique

Moçambique

Andar de chapa, ou seja, de transporte semicolectivo de passageiros passa a ser mais caro a partir da próxima segunda-feira na cidade de Nampula, no norte de Moçambique. O agravamento da tarifa foi anunciado de forma unilateral pela Associação dos Transportadores Rodoviários ASTRA que considera que a actividade deixou de ser sustentável devido ao elevado custo de combustíveis.

Depois de uma greve de quatro dias ocorrida no mês passado devido à subida do preço do combustível na cidade de Nampula, os transportadores vieram agora anunciar o agravamento da tarifa mesmo sem acordo com o Município. Zeca Alberto, vice-presidente da Associação dos transportadores anunciou que "a partir do dia 25 de Abril vai começar a ser aplicado novo preço de transporte na cidade de Nampula pelos vulgos Chapas, portanto, o preço vai passar a ser 15 Meticais não serão mais 10 Meticais".

Nas ruas de Nampula a informação foi mal recebida. "Vai ser muito complicado para os munícipes. Pelo menos subisse para 12" diz um habitante da cidade. "Pelo menos 10 meticais porque a vida em si nesses dias está difícil", lamenta-se uma habitante enquanto outro munícipe também dá conta do seu cepticismo, "vamos lá ver o salário dele, nem chega o salário mínimo".

Agora resta esperar até à próxima segunda-feira, dia em que deverá entrar em vigor a nova tarifa dos transportes na cidade de Nampula, um aumento de tarifas que acontece numa altura em que, de um modo geral, o custo de vida tem vindo a sofrer subidas nomeadamente devido ao conflito na Ucrânia.

