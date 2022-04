Moçambique

O presidente da CAF, Patrice Motsepe lançou, na terça-feira 26 de Abril, em Maputo o campeonato inter-escolar de futebol africano.

Publicidade Continuar a ler

No acto do lançamento do evento, no Campo do Costa do Sol, o homem forte do futebol africano, Patrice Motsepe, mostrou-se confiante no sucesso deste projecto.

“Não podíamos ter escolhido um melhor lugar para mostrar o cometimento no investimento em escolas de futebol, que são o coração para o desenvolvimento de futebol no continente”, disse Patrice Motsepe.

32 equipas masculinas e femininas moçambicanas vão disputar lugares de acesso à fase final da competição que se vai disputar ainda este ano, em lugar por indicar.

O jornalista João Chivale, a partir de Maputo, traz mais detalhes.

Correspondência João Chivale 27-04-2022

CAF lançou campeonato inter-escolar africano de futebol em Moçambique. © Cortesia CAF

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro