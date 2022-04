Moçambique

Moçambique quer Manuel Chang no julgamento sobre as dívidas ocultas

Áudio 01:09

Moçambique quer Manuel Chang no julgamento sobre as dívidas ocultas. Imagem de Arquivo. © AP - Phill Magakoe

Texto por: Orfeu Lisboa 1 min

Moçambique vai usar todos os meios disponíveis para que o antigo ministro das finanças Manuel Chang detido na África do Sul seja extraditado para o país para que possa ser ouvido no julgamento sobre as dívidas ocultas. Posição assumida hoje pela Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchili, para quem se aguarda pela decisão das autoridades de justiça do país vizinho.