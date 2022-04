Aumentos do salário mínimo são "migalhas" para moçambicanos em dificuldades

Economia

Famílias de Maputo já levam menos compras para casa e começam a mudar de hábitos alimentares, como deixar a comida do jantar para o pequeno-almoço do dia seguinte, sem pão, devido à subida de preços na capital.

O Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, critica o Governo moçambicano pela recente aprovação do aumento do salário mínimo para nove sectores de actividade, com estes aumentos a represetarem apenas "migalhas" no dia a dia dos trabalhadores que vêm os preços aumentar.

O Governo moçambicano aprovou esta semana um reajuste dos salários mínimos no país para nove sectores de actividade, com uma variaçaõ entre 4,5% a 7,6%, com o sector com maior aumento a ser a agricultura e a construção civil a registar o aumento mais modesto.

Para o director executivo do Centro para a Democracia e Desenvolvimento (CDD), Adriano Nuvunga, o aumento de 3,5 euros em média, ou seja, em termos percentuais uma variação entre 4,6% a 7,6% não passa de "migalhas" que mantêm os moçambicanos cada vez mais pobres" face à escalada do custo de vida.

"Esta revisão é a confirmação do desespero dos moçambicanos e falamos isso porque compreendemos que o país tem recursos, tem capacidade para tirar milhões da pobreza, mas a corrupção não permite isso. Esta é a questão que não se compreende bem. O cidadão tem de compreender que as migalhas que lhe são aumentadas", disse Adriano Nuvunga.

O Governo justificou que os aumentos dos salários mínimos tornados públicos foram os possíveis, tendo em conta a actual conjuntura económica e social do país.

“Os valores percentuais aprovados pelo Conselho de Ministros para cada sector da actividade reflectem os consensos alcançados à mesa de negociação da Comissão Consultiva do Trabalho, o Órgão Tripartido, no qual estão representados os empregadores, empregados e do Governo. Reflectem, igualmente, o momento económico e social que o país atravessa, caracterizado por baixa produtividade por conta do impacto negativo da pandemia da COVID-19, do terrorismo e dos desastres naturais”, justificou Filimão Suaze, porta-voz do Conselho de Ministros.

No entanto, o Centro para a Democracia e Desenvolvimento não está de acordo com esta visão.

"Nós fizemos contas do que significa este aumento e significa comprar mais dois pães por dia durante 15 dias, num contexto em que até a energia que as pessoas consomem aumentou e tudo à volta aumentou. Este aumento é simplesmente para mostrar o desespero em que estão os moçambicanos e isto aqui não é por falta de recursos para potenciar o desenvolvimento", concluiu Adriano Nuvunga.

