Jovens moçambicanos são segmento da população que mais integra movimentos terroristas

Jovens moçambicanos engrossam as fileiras do terrorismo no país, precisando de mais apoios para não caírem nas redes de malfeitores.

Os jovens, que constituem a maioria da população moçambicana, são o segmento populacional mais afectado pelo extremismo violento na província de Cabo Delgado, no extremo Norte do país. A conclusão é do Instituto para a Democracia Multipartidária que aponta a falta de políticas inclusiva por parte do Governo como um dos principais problemas.