Zambézia afectada por surto de cólera, mas situação "está controlada"

O distrito de Mopeia na Provincia da Zambézia no centro de Moçambique está abraços com um surto de cólera. Dos 47 casos de diarreias que já deram entrada, não há registo de qualquer óbito.

Em média, dão entrada no hospital distrital de Mopeia na província da Zambézia seis casos de cólera epor dia. A situação, segundo Isaías Marcos, médico-chefe provincial de saúde nesta região, até ao momento, está controlada.

"Nós nestes últimos dias estamos a ter uma média de entrada de 2 a 3 doentes. Já tivemos momentos em que o número de entradas ia até 5 a 6 doentes. Então a tendência dos casos é de reduzir devido a inciativas do sector de saúde levadas a cabo com os nossos parceiros nas comunidades para controlar a questão da cólera em Mopeia", disse o médico.

Isaías Marcos assegura que o trabalho de sensibilização junto das comunidades para prevenir a ocorrência de mais casos de cólera está a ser realizado no terreno.

"Temos trabalhado com as lideranças locais no sentido de todas aquelas pessoas que tenham algum problema de saúde seja diarreia ou seja outro sintoma se aproximem de uma unidade sanitária", explicou o médico.

O difícil saneamento destas comunidades está na origem do surgimento da cólera, aliado às chuvas no distrito de Mopeia na província da Zambézia no centro de Moçambique.

