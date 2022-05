Moçambique

A empresa Linhas Aéreas de Moçambique -LAM- está numa situação de falência técnica. A notícia é avançada pelo director geral da LAM, João Pó, que garante estar a trabalhar com o Instituto de Gestão das Participações do Estado para tornar a companhia de aviação estável.

“É preciso tornar a empresa estável sob o ponto de vista operacional e significa cobrir os custos com a receita que a empresa faz, implicando vários passos. É preciso melhorar a eficiência profissional, ganhar maior fasquia do mercado para tornar a empresa apetecível aos investidores ou para o próprio Estado”, explicou.

João Pó refere que outra das prioridades da empresa é saldar as dívidas com a banca, com fornecedores moçambicanos e estrangeiros.

"Temos estado a pagar uma parte da dívida, à medida que conseguimos, mas o grande volume dessa dívida ainda não conseguimos saldar”, detalhou.

Contudo, o director da LAM garantiu à Comissão do Plano e Orçamento da Assembleia da República que “tudo está a ser feito para que a empresa consiga cobrir os custos operacionais até ao próximo ano”.

De acordo com a imprensa moçambicana, a situação da empresa Linhas Aéreas de Moçambique à falta de investimentos associada à má gestão que agravam há vários anos as contas da companhia aérea.

Com a colaboração de Orfeu Lisboa.

Correspondência de Moçambique, 4/5/2022

