Moçambique: FMI retoma apoio directo ao Orçamento do Estado

Moçambique/FMI

O Fundo Monetário Internacional aprovou a retoma do apoio directo ao Orçamento do Estado moçambicano, após seis anos de suspensão. A decisão foi tomada em Washington e confirmada em Maputo, pelo Ministro da Economia e Finanças de Moçambique, Max Tonela e o Representante do FMI no país Alexis Meyer.

Publicidade Continuar a ler

Considera o Ministro da Economia e Finanças de Moçambique Max Tonela que o Governo e o Fundo Monetário Internacional dão assim um novo passo nas relações bilaterais: “Anunciamos hoje a aprovação pelo Conselho de Administração do Fundo Monetário Internacional do pacote negociado e acordado com o Governo moçambicano que vai assegurar a retoma do financiamento e do apoio directo ao Orçamento do Estado”.

Para trás, ficam seis anos marcados pela suspensão do apoio directo ao Orçamento do Estado de Moçambique, devido à descoberta das dívidas ocultas. Alexis Meyer, representante do FMI em Moçambique sublinha que “a ideia aqui é do fundo apoiar um arcabouço de reformas do Governo para auxiliar a recuperação e auxiliar, também, o avanço e reformas na gestão das finanças públicas”.

O FMI vai assim desembolsar 428 milhões de euros num programa de assistência que tem a duração de 3 anos contados a partir do próximo mês.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro