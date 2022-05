UNICEF vai desembolsar 400 milhões de dólares para crianças desfavorecidas em Moçambique

Moçambique

O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, vai desembolsar cerca de 400 milhões de dólares para financiar projectos de protecção a crianças em 28 distritos de Moçambique.

O projecto, com a duração de cinco anos, será implementado nos distritos das províncias de Sofala e Zambézia no centro, e em Nampula e Cabo Delgado na região norte de Moçambique.

Os quatrocentos milhões de dólares a serem desembolsados pelo UNICEF, segundo a representante desta organização do sistema das Nações Unidas, Maria Luísa Fornara, serão aplicados em áreas já definidas.

“Sobrevivência e bem-estar da criança, na aprendizagem e construção de competências, na proteção das crianças contra a violência, exploração e abuso, no acesso à água segura e equitativa no saneamento e higiene, no acesso dos serviços de protecção social inclusivo e vidas livres de pobreza”, assegurou Maria Luísa Fornara.

Serão beneficiárias da ajuda nos próximos cinco anos 28 distritos de quatro províncias do centro e norte de Moçambique também estas já identificadas: “Zambézia, Nampula, Sofala e Cabo Delgado”, concluiu Maria Luísa Fornara.

