Contexto difícil não trava jornalistas do Diário da Zambézia

O diário da Zambézia existe desde 2005 como publicação independente. Uma aposta no contrapeso dos órgãos de comunicação do Estado moçambicano.

No relatório da organização Repórteres Sem Fronteiras publicado no início do mês, Moçambique foi o país da África-lusófona pior classificado em 116 lugar.

No centro do país ainda é mais difícil publicar diariamente um jornal independente, explica António Zefanias, directos do diário da Zambézia.

"Ser independente significa ter mais duas pernas para andar e mais dois braços para segurar as coisas. Numa província como a Zambézia, particularmente complicada do ponto de vista político, obriga-nos a ter de fazer ginástica. Isto fere quem governa. Ferindo quem governa, ser independente é ser considerado como oposição", lamenta o director da publicação.

No entanto, o mais difícil é escrever sobre poder político sobre corrupção ou desvios de bens. "Quando precisamos de algum assunto aqui, de pequenas ou médias empresas, tudo vem de Maputo. O administrador distrital não fala porque está à espera da autorização da província e isto é uma cadeia de espera, espera, espera.. Pensamos que estes métodos diluem a liberdade de imprensar para divulgar assuntos", descreve o jornalista António Zefanias.

Nhama Armando explicou-nos os destaques da primeira página do diário da Zambézia desta sexta-feira. "Temos uma notícia em destaque sobre a crise dos transportes discutida na Assembleia provincial da Zambézia, onde o presidente estende mãos aos pareceres de cooperação para ajudar com um ou dois veículos, para facilitar a deslocação dos membros das assembleias provinciais na fiscalização das actividades governamentais", descreve.

O Diário da Zambézia sai todas os dias, de segunda a sexta-feira, nas redes sociais, em jornal diário da Zambézia.

