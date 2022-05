"Vi Moçambique a nascer e ajudei-o a crescer"

Quelimane

O escritor e jornalista moçambicano António Barros apresenta este sábado, 21 de Maio, o primeiro livro intitulado "No útero da minha memória" no átrio da Catedral de Quelimane. Trata-se de uma colectânea de 40 anos de carreia a percorrer o país.

O escritor e jornalista António Barros reuniu uma colectânea de crónicas a partir de histórias que marcaram o início da carreira de jornalistas em 1976

"Quando me tornais jornalista, Moçambique tinha 14 meses de independência - era uma criança". Digo muitas vezes, na brincadeira, que eu contando as pequenas histórias ou as grandes histórias de sucesso, de insucesso, de dramas pelos quais passámos também ajudei, como jornalista, a construir o país. Vi o país a nascer e ajudei-o a crescer", admite o jornalista António Barros.

Documentar a realidade e passar para as novas gerações a história do país é um dos propósitos do livro. "Todas as estórias têm a ver com aquilo que é o nosso quotidiano colectivo. Trabalhei aqui na Zambézia, trabalhei em Tete, em Chimoio e depois fui para Maputo, portanto conheço um pouco a realidade do país. É sobre essas pequenas estórias que fazem a grande história de Moçambique que eu escrevo nos meus livros", contou-nos António Barros.

António de Barros lembra que os jornalistas têm um poder importante para criar sensibilidade junto dos dirigentes políticos.

"De pequenas em pequenas excepções, nós vamos construir a grande sensibilidade dos dirigentes em relação ao trabalho dos jornalistas. Temos de agarrar, com muita força, esta liberdade de expressão e escrever aquilo que sentimos e não perder essa liberdade que ganhamos ao longo de muitos anos de existência do nossos país", concluiu o escritor e jornalista.

O livro "No útero da minha memória" é apresentado este sábado, 21 de Maio, em Quelimane, resultado de quatro décadas de trabalho como jornalistas. Um retrato sobre o dia a dia dos moçambicanos do norte ao sul do país.

