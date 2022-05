Maputo tem uma nova extensão de sala de aulas, a Casa do Professor

Biblioteca

Aíssa Mithá, a coordenadora da Casa do Professor em Maputo.

A Casa do Professor acolhe estudantes que procuram livros, computadores ou ligação à internet. Um ritual iniciado há décadas por um casal universitário, que doou uma vasta biblioteca transformada num espaço de estudo.

A ideia da Casa do Professor nasce pela mão de Aíssa Mithá, a coordenadora do espaço, em homenagem à irmã e ao cunhado, Stela Duarte e Juliano Basto, casal de professores universitários que ensinaram sempre, e até fora da sala de aula. Em casa recebiam estudantes emprestando livros, computadores ou ligação à internet.

"Este espaço é um apartamento que pertencia a dois professores; à Stela Duarte, minha irmã, e ao Juliano Basto, meu cunhado. Eles tinham uma prática, recebiam aqui em casa estudantes a quem dava apoio. Muitos estudantes escreveram trabalhos finais neste espaço", conta a coordenadora da Casa do Professor.

Aíssa Mithá é também bibliotecária e lembra que é preciso incentivar os alunos a consultar livros. "Nas bibliotecas, nós passamos muitas semanas sem receber leitores, mas quando a biblioteca está cheia percebemos que ou estão em exames ou o professor mandaram fazer trabalhos de pesquisa. O uso de materiais informativos passam muito pela formação dos professores, em primeiro lugar, porque são eles que estimulam o uso de bibliotecas, de museus ou cinemas", defende Aíssa Mithá.

As bibliotecas escolares resumem-se aos manuais escolares. "Temos problemas muito sérios de colecções nas bibliotecas em Moçambique. Na biblioteca escolar acabam por te apenas o manual escolar", conta.

No entanto, sublinha a bibliotecárias, "muitas pessoas que estão a trabalhar nas bibliotecas ou/e arquivos são as pessoas que são mal queridas noutros sectores, são os castigados. As pessoas já vão trabalhar em bibliotecas desmotivadas", lamenta Aíssa Mithá.

O recurso a livros por parte dos alunos precisa de maior incentivo dos professores, dos bibliotecários e do espaço. A Casa do Professor é uma proposta para acolher alunos na capital moçambicana.

