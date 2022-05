Mercado Central de Maputo: Vendedores denunciam aumento do custo de vida

Mercado Central

No mercado central de Maputo todos os vendedores se queixam do mesmo: da inflação dos produtos, que representa uma diminuição quase de metade das suas vendas.

A chuva torrencial ameaçou as vendas no mercado central de Maputo, que abre todos os dias pelas 6 horas. Verónica tem uma banca de fruta há 30 anos, queixa-se da crise que o país atravessa.

"Ultimamente, mesmo que não chova, não há negócio por causa da crise. Estamos a atravessar esta crise que veio depois da pandemia e vendemos muito menos", lamenta.

As fortes chuvas associadas ao aumento do preço dos preços ameaçam as vendas. "As chuvas já começam a fazer estragos, alface ou couve. Com as chuvas já está tudo alagado e não há nenhuma solução", descreve a vendedora.

"Nesta época de chuva as pessoas compram menos porque ficam logo desmoralizadas. Há estragos em casa, nas estradas ou com os carros, explica Jobal, vendedor no Mercado Central há mais de 20 anos.

Os vendedores queixam-se do mesmo: "a falta de rendimentos". "Cinco litros de óleo custava antigamente 850 meticais e agora custam 1050. Ultimamente os fluxos dos vendedores estão a diminuir e estão todos a reclamar os custos de vida. É preciso viver à moda moçambicana, viver fazendo arranjos", conta José.

A situação dos trabalhadores no mercado central é mais precária por causa da crise económica provocada pela pandemia, pelo impacto das mudanças climáticas e da violência armada na província de Cabo Delgado, a 3000 quilómetros da capital moçambicana.

