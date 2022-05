Mia Couto vence prémio José Craveirinha: "Este não é mais um prémio"

Mia Couto

Mia Couto venceu a 11ª edição do prémio de literatura José Craveirinha. "Este não é mais um prémio", reconhece o escritor moçambicano.

"Este não é mais um prémio", sublinha Mia Couto, que conheceu José Craveirinha, considerado o maior poeta de Moçambique. Em 1991, José Craveirinha foi o primeiro autor africano a receber o Prémio Camões e se estivesse vivo completaria "nos próximos dias 100 anos", lembra Mia Couto.

"O compromisso em receber este prémio começa junto dos mais jovens, dos escritores que são da geração que se segue à minha. Uma geração que tem gente muito boa", reconhece o escritor, lembrando que, nas suas viagens pelo mundo confirma que Moçambique tem uma nova geração de escritores promissores. "Há países que vivem o drama da não continuidade dos grandes nomes das décadas de 80, 90. Países onde não surgiram outros nomes, que podem ser uma promessa ou uma indicação de que vem aí uma nova geração rica", descreve o escritor natural da Beira.

Em Moçambique tal não acontece, explica Mia Couto, lembrando que o país tem "na poesia gente muito boa, até mais do que na prosa".

José Craveirinha deixa um legado forte na poesia e "todos os grandes dessa geração dos anos 60,70 foram todos da poesia e deixaram uma escola. Mesmo eu que faço prosa, faço no fundo poesia. A prosa é também um pretexto para contar uma história em poesia", explica Mia Couto, que recebeu esta segunda-feira, 21 de Maio, o prémio de literatura José Craveirinha no Salão Nobre do Conselho Municipal de Maputo.

O prémio e Literatura José Craveirinha junta-se ao Prémio Vergílio Ferreira, em 1999, ao Prémio União Latina de Literaturas Românicas, em 2007, ou ainda ao Prémio Eduardo Lourenço, em 2011.

