Moçambique

Cabo Delgado palco de novos ataques

Em Moçambique, pelo menos três pessoas foram assassinadas em duas aldeias do distrito de Macomia, na província de Cabo Delgado, no extremo norte do país. O distrito tinha sido declarado pelas autoridades como livre de extremistas.