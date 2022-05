Dia de África: A frágil inserção de Moçambique no continente

Dia da África

Comemora-se esta quarta-feira, 25 de Maio, o Dia da Libertação Africana. A data é comemorada todos os anos neste dia, em celebração ao aniversário da fundação da União Africana.

A 25 Maio de 1963, representantes de 30 países africanos foram recebidos em Adis Abeba pelo então imperador da Etiópia, país que conseguiu, tal como a Libéria, escapar à colonização.

Fundada em 1963, ainda sob o nome de Organização da Unidade Africana (OUA), a União Africana nasceu da luta de países africanos pela independência.

A inserção de Moçambique no continente africano "continua a ser difícil", defende António Sopa, historiador moçambicano.

"Acho que a nossa inserção na África ainda é uma coisa complicada, mesmo aqui ao nível da região. Moçambique tem características muito próprias e essa inserção é difícil. Depois da independência, Moçambique teve um papel muito importante, mesmo ainda nas independências que faltavam concretizar-se. Hoje a sua posição é relativamente frágil", descreve o historiador.

Uma fragilidade provocada pelos problemas internos do país. "As lideranças políticas foram enfraquecendo ao longo deste percurso e os problemas que existiam no país também se exorbitaram. Esta fragilidade interna obriga Moçambique a ter um certo cuidado quanto às suas posições internacionais, a nível da África ou mesmo do mundo. As posições defendidas por Samora Michel, e que toda a gente ainda se lembra, desapareceram completamente", recorda António Sopa.

No entanto, Moçambique continua a ter um papel importante na África Austral. "Moçambique liderou o projecto de criação da SADC e tem algumas coisas importantes, a nível económico: as linhas de caminho-de-ferro, os corredores", sublinha o historiador moçambicano, António Sopa.

