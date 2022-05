Aumento de preços

Panificadores de Moçambique alertam para possível aumento do preço do pão

Áudio 01:01

O preço do pão pode aumentar nas próximas semanas em Moçambique. LUSA - LUÍSA NHANTUMBO

Texto por: Orfeu Lisboa 1 min

A Associação Moçambicana de Panificadores, a AMOPAO, alerta para a possível subida do preço do pão no mercado moçambicano devido ao aumento dos custos de produção provocados pela principal matéria-prima que é o trigo devido à guerra na Europa.

Publicidade Continuar a ler Para o Presidente da Associação AMOPÃO, Victor Miguel o pão poderá chegar mais caro à mesa dos moçambicanos e explica as razões para este aumento. "Naquilo que são estruturas de custos, há para a nossa indústria e a qualquer altura poderemos ter um agravamento ou reajustamento naquilo que é o preço do pão por via dos custos de produção que tem a ver com a principal matéria-prima, neste caso a farinha de trigo, que está continuamente a subir", explicou o dirigente. E o facto da maior parte dos países que fornecem o trigo terem fechado os mercados devido à guerra na Ucrânia é uma situação difícil, diz o presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA), Agostinho Vuma. "Nomeadamente a Rússia, a Ucrânia e Argentina perfazendo um total de 77 milhões de dólares norte-americanos portanto, 36% do total do trigo que nós importamos", sublinhou Agostinho Vuma. Moçambique gasta 116 milhões de dólares na importação de trigo todos os anos. NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro Acompanhe toda a actualidade internacional fazendo download da aplicação RFI