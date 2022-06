Quelimane

"Quelimane, cidade que anima" é uma nova marca de lembrança da cidade, conhecida pelas suas palmeiras e bicicletas. Um projecto criado por jovens da cidade de Quelimane.

"Quelimane, cidade que anima" nasceu de forma espontânea, descreve o criador da marca Smith Atiena. "O projecto nasceu de todos nós porque vimos que Quelimane é uma cidade muito acolhedora e somos todos muito unidos", explica.

O jovem empresário também trabalha no tribunal provincial da Zambezia e que dar a conhecer a sua cidade. "Acredito que vamos crescer muito mais. Fechamos um contrato de uma loja com produtos da "cidade que anima", relógios, camisas, canetas para que as pessoas tenham lembranças. Servem de espelho da cidade", descreve Smith Atiena.

Nas lembranças, lê-se o nome da marca "Quelimane, cidade que anima" e dois desenhos: uma palmeira de coco e uma bicicleta, que são símbolos da cidade. "Antigamente, as pessoas de Quelimane viviam da copra, faziam óleo e sabonete. Hoje ninguém trabalha e trabalham em Quelimane com ciclo-táxis", lembra.

A marca começou a crescer nos últimos meses e é uma aposta para dar conhecer ao mundo a Cidade de Quelimane.

