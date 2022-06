Moçambique

Moçambique continua a aguardar Fundo Climático Verde

Áudio 01:16

Moçambique assinala este domingo, 5 de Junho, o Dia Mundial do Ambiente sob o lema “Uma só terra pela resiliência climática”. AFP - JOHN WESSELS

Texto por: RFI 2 min

Moçambique assinala este domingo, 5 de Junho, o Dia Mundial do Ambiente sob o lema “Uma só terra pela resiliência climática”. Há mais de uma década que o país aguarda pelo financiamento do Fundo Climático Verde, porém as autoridades mostram-se optimistas quanto à conclusão do processo.