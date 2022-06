Líder do MDM pede à PGR para deixar Chang ser extraditado

#Moçambique

Lutero Simango, presidente do MDM, pediu à Procuradoria-Geral da República de Moçambique para desistir de recorrer da decisão de extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos da América. Lutero Simango considera que não se pode continuar a gastar dinheiro público na batalha judicial para que o antigo ministro moçambicano não seja ouvido pela justiça americana.

Lutero Simango, presidente do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), pediu à Procuradoria-Geral para parar com manobras que retardam a extradição do antigo ministro das Finanças Manuel Chang para os Estados Unidos da América, como decidiu a justiça sul-africana.

«Para o bem de Moçambique porque vai poupar o nosso dinheiro. Já gastava muito dinheiro e não há necessidade de gastar mais dinheiro», afirmou Lutero Simango, considerando que a extradição de Manuel Chang seria bom para todos.

«Por uma questão humanitária e para a a estabilidade emocional do nosso concidadão Manuel Chang e também para o bem-estar da sua família devemos aceitar que ele vá aos Estados Unidos», disse.

Na terça-feira, 7 de Junho, o Tribunal Constitucional da África do Sul rejeitou o pedido da Procuradoria-Geral da República de Moçambique para recorrer da extradição de Manuel Chang para os EUA.

Manuel Chang foi detido a 29 de Dezembro de 2018 no Aeroporto Internacional O. R. Tambo, em Joanesburgo, a caminho do Dubai, com base num mandado de captura internacional emitido pelos Estados Unidos a 27 de Dezembro. Em causa, o seu presumível envolvimento no chamado processo das dívidas ocultas em Moçambique. A prisão foi legal ao abrigo do tratado de extradição entre os Estados Unidos e a África do Sul, assinado em Setembro de 1999, em Washington, segundo o Ministério Público sul-africano. De recordar que o caso das dívidas ocultas deixou o Estado moçambicano lesado em 2,2 mil milhões de dólares.

