Moçambique/ONU

Moçambique promete ser a voz de África no Conselho de Segurança ONU

Áudio 01:20

Conselho de Segurança das Nações Unidas; 19/05/22 © John Minchillo/AP

Texto por: Cristiana Soares 2 min

Moçambique foi ontem eleito membro não-permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. É a primeira vez que Maputo ocupa o lugar e recebeu a totalidade dos 192 votos possíveis. Filipe Nyusi prometeu ser a voz de África no Conselho de Segurança, onde não vai poupar esforços na defesa do diálogo e multilateralismo.