Moçambique: criança de 13 anos baleada pela polícia em Nampula

Nampula, norte de Moçambique DR

A Polícia de Moçambique baleou uma menor de 13 anos, que se encontra em estado crítico, durante uma revolta popular, no Bairro Murrapaniua na cidade de Nampula, norte do país. Outras nove pessoas foram detidas em conexão com os protestos que exigem a ligação da corrente eléctrica no bairro onde a maioria consome através de ligações clandestinas.