Moçambique: nova vaga de deslocados em Pemba

Deslocados/Moçambique

Este ano, uma vez mais Cabo Delgado, no norte de Moçambique, continuou a ser um dos palcos de conflito existentes em África, provocando milhares de deslocados que chegaram por terra ou por mar a lugares como aqui, neste caso, Pemba, capital de Cabo Delgado.

O Instituto Nacional de Gestão de Risco de Desastres, em Cabo Delgado, confirma a nova vaga de deslocados que chega à cidade de Pemba, em consequência dos ataques extremistas ocorridos nos últimos dias no distrito de Ancuabe. Estão já contabilizadas cerca de duas mil famílias.

O medo está instalado nas aldeias entre os distritos de Metuge e Ancuabe em Cabo Delgado, norte de Moçambique, com a população a abandonar massivamente as suas residências, após novos relatos de decapitações, como confirma a delegada do Instituto Nacional de Gestão de Risco de Desastres na província, Elisete Manuel.

"São dados preliminares, mas já temos cerca de duas mil famílias que já estão registadas em todos estes distritos como novas entradas de Ancuabe e outros. Em termos de assistência, todos os distritos têm o pré-posicionamento de bens alimentares e é com estes bens que estamos a fazer assistência à população", defende.

A chegada de novos deslocados à capital da província de Cabo Delgado está também a ser acompanhada pelas equipas de saúde, diz a administradora de Pemba, Joaquina Nordino.

"Estamos aqui, mas amanhã podemos não estar. Aproximem-se a um centro de saúde para terem um atendimento rápido", complementa.

O governo da província de Cabo Delgado garante estar a monitorizar a movimentação da população deslocada, devido aos novos ataques terroristas.

