Filipe Nyusi ordena nova ofensiva contra terroristas de Cabo Delgado

O chefe de Estado moçambicano ordenou uma ofensiva de caça ao homem contra os terroristas. Esta ordem foi dada por Filipe Nyusi em visita de trabalho à província de Cabo Delgado onde considerou que apesar dos ataques esporádicos e que estão a semear o terror e a fuga massiva da população, os terroristas estão fragilizados.

Foi depois de reunir-se com as chefias militares da força conjunta da SADC, do Ruanda e das forças nacionais que o Presidente moçambicano, que é também Comandante em Chefe das Forças de Defesa e Segurança, que Filipe Nyusi decidiu lançar uma ofensiva de caça ao homem e descreveu a actual situação em que se encontram os terroristas.

"Estão a fugir do fogo intenso, porque as nossas forças, os nossos amigos estão a intensificar o fogo. Estão com fome, mas vamos continuar a perseguir porque eles agora estão a fugir para a zona de Ancuabe, tentaram passar um pouco por Meluco estão a meter medo lá na estrada, só para parecer que eles existem", disse o Presidente.

Dados mais recentes divulgados pela Organização das Nações Unidas que se mostra preocupada com a situacao indica que mais de 17 mil pessoas na sua maioria crianças e mulheres, fugiram das suas casas nos distritos de Ancuabe e Chiúre, após os ataques da última semana.

Os terroristas parecem estar a proximar-se cada vez mais da cidade de Pemba, causando "pânico" entre a população e levando ao encerramento de muitas escolas da região.

