Moçambique promete continuar a ajudar os refugiados que cheguem ao seu território

O Instituto Nacional de Apoio aos Refugiados em Moçambique, INAR, vai continuar a prestar o devido apoio aos cidadãos refugiados e requerentes de asilo sobretudo oriundos da República Democrática do Congo, e de outros, sobretudo do Corno de África. A garantia foi dada em conferência de imprensa que antecede a passagem do Dia Mundial do Refugiado que se assinala a 20 de Junho.