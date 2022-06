Moçambique

Um milhão e quatrocentos mil moçambicanos em situação de insegurança alimentar

Mais de um milhão e quatrocentas mil pessoas enfrentam a insegurança alimentar em Moçambique. © ONU

Texto por: Orfeu Lisboa 1 min

Mais de um milhão e quatrocentas mil pessoas enfrentam a insegurança alimentar em Moçambique. Factores combinados como o terrorismo e os desastres naturais são apontados como as causas desta situação que leva o governo a preparar a realização de um estudo para avaliar as reais necessidades para assistir as vítimas da fome.