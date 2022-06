Saúde

Moçambique em alerta após primeiro caso de varíola dos macacos na África do Sul

Áudio 01:06

A varíola dos macacos foi detetada pela primeira vez na África do Sul. REUTERS - DADO RUVIC

Texto por: Orfeu Lisboa 1 min

Moçambique está em alerta máximo face a ocorrência do primeiro caso da varíola do macaco , confirmado na vizinha África do Sul. Contudo, o ministro da saúde assegura que o país está atento a situação.