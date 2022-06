Pobreza é um dos aliados dos terroristas para recrutar em Moçambique

terrorismo

O antigo Presidente da República de Moçambique, Joaquim Chissano, considera que a pobreza ajuda os terroristas a recrutar no país, considerando que acabar com a pobreza será o melhor meio de trazer a paz de volta ao país.

"O terrorismo existe porque os terroristas se aroveitam de alguma coisa, como a pobreza. Não é a pobreza que é a causa do terrorismo, mas eles aproveitam-se da pobreza. Se querem recrutar uma pessoa que está a viver bem, têm maiores dificuldades do que quando querem recrutar uma pessoa com carências", afirmou o antigo Presidente.

Joaquim Chissano esteve no sábado na celebração do 47º aniversário da Independência de Moçambique, dizendo em declarações à RFI que as crianças continuam também a ser uma alvo fácil para os terroristas que ainda estão em Cabo Delgado.

"É preciso que as pessoas estejam preparadas e deve ser muito difícil porque trata-se de crianças que são usadas e recrutadas. As crianças são quase sempre vulneráveis", indicou o antigo chefe de Estado.

Novos ataques junto a Pemba têm levado nas última semanas a um novo movimento dos habitantes dessa região, com receio que os confrontos voltem a intensificar-se. Mais de 20 mil pessoas já saíram da região, aumentando os números dos cerca de 700 mil deslocados em Cabo Delgado desde o início dos ataques terroristas em 2017.

